Una banca vicina alla sua comunità, una banca ben radicata nel territorio che serve, una banca che sa ascoltare e rispondere alle esigenze della popolazione e, particolarmente importante, una banca che gode di ottima salute. E’ quanto emerso dall’Assemblea Ordinaria 2023 dei soci della Banca Popolare Pugliese, durante la quale è stato approvato il bilancio 2022 dagli oltre 32.000 Soci dell’Istituto di credito pugliese. Durante l’incontro, svoltosi domenica all’Hotel Tiziano di Lecce, hanno relazionato il Presidente, Vito Primiceri, e il Direttore Generale, Mauro Buscicchio.

I risultati più importanti del Bilancio 2022 sono stati comunicati nelle scorse settimane dal Consiglio di Amministrazione. I crediti netti verso clientela ordinaria ammontano, al 31 dicembre 2022, a 3.025 milioni di euro e registrano, rispetto al 31 dicembre 2021, un incremento di 203 milioni di euro (+ 7,19%). I crediti deteriorati netti, pari a 128 milioni di euro, rappresentano il 4,23% dell’ammontare complessivo dei crediti (al 31 dicembre 2021 rispettivamente 125 milioni di euro e 4,44%) e registrano un incremento complessivo di 2,5 milioni di euro. Il tasso di copertura al 31 dicembre 2022 si ragguaglia al 49,44% e quello dei crediti in sofferenza, in particolare, al 60,07%.

La raccolta complessiva da clientela ammonta a 5.062 milioni di euro (-48 milioni rispetto al 31 dicembre 2021), per effetto del decremento della raccolta diretta di 29,02 milioni di euro (-0,74%) e della raccolta indiretta di 18,94 milioni di euro (-1,59%).

La solidità patrimoniale si colloca su livelli elevati con il CET1, il TIER1 ed il TOTAL CAPITAL RATIO al 19,164% phase in, ben oltre i requisiti di Vigilanza.

Nel corso dell’Assemblea si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori delle 48 borse di studio che la Banca, per l’anno 2022, ha messo a disposizione a favore dei soci e/o figli di soci, per un importo totale pari ad euro 50.000. Premiando gli studenti più meritevoli, l’Istituto di credito conferma il proprio impegno a supporto dello studio, della ricerca e dello sviluppo del capitale umano nelle comunità di appartenenza.

L’occasione dell’Assemblea è servita, altresì, a delineare gli obiettivi futuri della Banca ed il suo sviluppo nei territori in cui si è consolidata la sua attività, attraverso l’impegno del suo personale che ha permesso all’Istituto di credito, con sede legale a Parabita (Lecce) e oltre 101 filiali in Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo, di diventare punto di riferimento per il mondo economico del Mezzogiorno.

