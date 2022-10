LECCE – “Fateci lavorare bene”, è l’appello che arriva dagli ingegneri pugliesi, che si sono ritrovati in Porta San Biagio a Lecce per esprimere il loro profondo disagio e difficoltà legate ad un superbonus che invece di aiutare sta mettendo in crisi la loro categoria.

Norme in continuo cambiamento, paletti, problemi con le cessioni del credito e da ultima la richiesta, da parte di una società di consulenza privata, di realizzare un breve video sui cantieri per dimostrare la veridicità di certificazioni e servizi offerti, tutto questo rappresenta una frustrante umiliazione sottolineano gli ingegneri