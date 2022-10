BARI – E’ l’emittente transalpina France 3 ad aggiudicarsi il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica al Prix Italia 2022 a Bari, la rassegna promossa da Rai che premia il meglio di radio Tv e web. Vince “Charlie Chaplin, le génie de la liberté” di France 3, il primo documentario interamente dedicato a Charlie Chaplin, con scene tratte dai suoi capolavori più conosciuti e sequenze a volte mai viste. Nelle sezioni ufficiali, per la Tv è la storia travagliata di una bambina di 9 anni che viene espulsa da qualsiasi struttura in cui viene inserita ad aggiudicarsi il premio della categoria Tv Drama: “Systemsprenger” della tedesca Zdf. Per i prodotti Radio, nella sezione Radio Music vince “Add to Playlist” della Bbc, un prodotto divertente ed educativo per scoprire la musica. I prodotti Web e crossmediali vedono tra i vincitori Francia, Germania e Giappone. La cerimonia di premiazione al Kursaal di Bari, ha chiuso la 74esima edizione della kermesse, Un’edizione dedicata alla sostenibilità e realizzata in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione