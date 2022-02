Quello delle auto elettriche è un fenomeno che nei prossimi 10 anni cambierà il nostro modo di muoverci all’interno delle nostre città, che prima delle nostre abitudini si stanno adeguando al progresso tecnologico che sta colpendo il mondo a quattro ruote. Per questo motivo nella città di Lecce, in alcune delle arterie principali del capoluogo barocco sono state installate delle nuove stazioni di ricarica, di cui alcune con la preziosa funzionalità fast per permettere una rapida carica dei veicoli. Nei prossimi giorni le stazioni di ricarica saranno attive anche nel piazzare dell’Ospedale Vito Fazzi e nelle marine di Frigole e San Cataldo.