Lecce- Superare il concetto del campo sosta e creare progetti di inclusione sociale”, è questa la proposta del consigliere del comune di Lecce Sergio Della Giorgia, capogruppo di Civica: “Il campo sosta Panareo rappresenta l’esatto opposto dell’inclusione sociale delle minoranze. Fare un campo sosta è già di per sé un elemento ghettizzante e comporta l’aumento di fenomeni delinquenziali, perché tale soluzione dovrebbe essere solo temporanea e invece, troppo spesso, si trasforma in una soluzione permanente. Occorre superare questo sistema”. Lo dichiara Sergio Della Giorgia, capogruppo di Civica, in occasione della commissione controllo. “Non è il campo sosta, un vero e proprio ghetto istituzionalizzato, lo strumento per includere l’etnia rom e combattere potenziali elementi di devianza o delinquenza. Occorre, invece, superare il concetto del campo sosta, come già stato fatto con successo in altre città italiane, provvedendo alla sua graduale chiusura ma allo stesso tempo predisponendo progetti di inclusione della popolazione presente. I progetti di inclusione sociale comportano un costo per le casse comunali nettamenteinferiore rispetto a quello di mantenere un campo sosta. Inoltre, un concreto processo di inclusione sociale porta a una netta diminuzione della devianza e della microcriminalità. Chi paventa la chiusura del campo, senza proporre altre soluzioni, non tiene conto delle esigenze di ordine pubblico e delle decine di famiglie, con molti bambini al seguito. Non si tratta di buonismo ma di concretezza e realtà dei fatti”