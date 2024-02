Sarà la senatrice Adriana Poli Bortone in candidato sindaco del Centrodestra a Lecce. A fare da corollario sono le parole che il senatore Roberto Marti usa riguardo al ruolo fondamentale di Ugo Lisi all’interno della coalizione di centrodestra. In una nota ufficiale rilasciata alla stampa, il senatore ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti di Lisi, sottolineandone la sua importanza strategica e il suo impegno verso il bene comune della città.

Il senatore Marti ha fatto riferimento al tavolo nazionale del centrodestra, al quale Lisi ha partecipato attivamente, evidenziando la sua correttezza e eleganza nel trattare le questioni politiche. Marti ha enfatizzato come il contributo di Lisi abbia suscitato grande considerazione e rispetto all’interno della coalizione, dimostrando la sua dedizione e competenza nel campo politico.

Inoltre, il senatore ha evidenziato il profondo amore di Lisi per la città di Lecce e la sua determinazione nel cercare soluzioni efficaci per affrontare le sfide e promuovere il progresso. Marti ha sottolineato come Lisi abbia maturato l’idea di sostenere la candidatura della senatrice Adriana Poli Bortone per il ruolo di sindaco del centrodestra, riconoscendo in lei le qualità necessarie per guidare la città verso un futuro prospero.

La citazione di Lisi, secondo la nota del senatore, riflette il suo sostegno convinto alla candidatura di Poli Bortone, indicando che “Abbracciati ad Adriana si vince”. Questo gesto di sostegno da parte di Lisi è stato accolto con grande entusiasmo dalla coalizione, che ha visto in lui un faro di speranza e una voce autorevole nella promozione di una visione nuova della politica, incentrata sul bene comune e sul futuro di Lecce.

In conclusione, il senatore Roberto Marti ha espresso la sua gratitudine e ammirazione nei confronti di Ugo Lisi, riconoscendone il ruolo cruciale nel consolidare l’unità e la determinazione della coalizione di centrodestra. L’appoggio di Lisi alla candidatura di Poli Bortone rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un futuro luminoso per la città di Lecce.

La dichiarazione del senatore Marti sottolinea l’importanza del contributo di Lisi e il suo ruolo chiave nel plasmare il destino politico della città, alimentando la speranza e l’ottimismo tra i sostenitori della coalizione di centrodestra.

