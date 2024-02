Premio Virtù e Conoscenza verso l’8ª edizione | Mattina Sud

L’Associazione MediterraneaMente, d’intesa con il Comune di Porto Cesareo, organizza, dal 13 al 16 giugno 2024, l’VIII edizione del “VIRTU’ E CONOSCENZA”, Alto Riconoscimento alle “Eccellenze Mediterranee” che per genio, talento ed estro abbiano dato lustro alla propria terra e nello stesso tempo si siano distinte per l’impegno a favore del prossimo, per il bene comune. A Mattina Sud tutte le anticipazioni



Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author