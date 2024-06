Lecce, guasto elettrico: centro storico al buio. Circa 20 minuti di buio in città a causa di un guasto elettrico. Locali al buio e turisti con gli accendini accesi per vedere la strada, hanno reso il centrostorico ancora più magico per alcune decine di minuti. Un inconveniente che ha donato una poesia tutta particolare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts