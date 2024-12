Lecce, Giampaolo: “Lazio squadra forte. Pelmard? I problemi ce li creiamo da soli”

Alla vigilia di Lecce-Lazio, l’allenatore dei giallorossi Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida ai capitolini guidato dall’ex Baroni: “La Lazio è una squadra forte. Ho visto diverse partite, è una squadra che gioca con grande sicurezza e con grande qualità. Anche contro l’Inter ha fatto una grande prima mezz’ora. Incontreremo una squadra che sa alternare bene le due fasi di gioco, sono forti e c’è poco da aggiungere. Nonostante la battuta di arresto penso siano comunque in fiducia. Se avessero meno qualità tecniche sarei meno preoccupato, siccome ci sono giocatori importanti, penso che l’aspetto psicologico inciderà meno in una partita che sarà comunque complicatissima. Sarebbe bello replicare quanto di buono fatto con il Monza, ma non è sempre tutto replicabile, ogni partita ha le sue peculiarità. Nell’ultima partita abbiamo trovato alcuni equilibri, ma siamo stati meno bravi a palleggiare nella seconda parte della gara. Settimanalmente cerchiamo di aggiungere qualcosa, l’obiettivo è quello”.

Pochi i dubbi di formazione per il tecnico nativo di bellinzona, che a centrocampo conferemerà Berisha dopo l’ottima prestazione di una settimana fa: “La squadra lavora con impegno, fa le cose giuste e cerca di migliorarsi costantemente. Devo capire fin dove posso arrivare, rispettando le caratteristiche dei ragazzi. Ogni tanto faccio un azzardo per cercare di stimolare tutti, ma non posso chiedere cose non presenti nelle corde della squadra. L’aspetto mentale penso sia determinante in questo momento. Le recenti vittorie ci hanno dato il sorriso, i risultati portano fiducia. Senza risultati è difficile”.

Giampaolo ha parlato inoltre anche di Krstovic, che contro il Monza ha sbagliato il terzo rigore su cinque calciati da quando è a Lecce: “Il calcio di rigore non ha nulla di razionale. Se se la sente, calcerà anche il prossimo rigore. Se preferisce evitare, lo lascerà a qualcun altro. La scelta non deve dipendera da un fattore egoistico, ma solo dalla sicurezza del giocatore incaricato a battere”.

Non saranno a disposizione dell’allenatore giallorosso, gli infortunati Gallo, Gaspar e Banda, ma anche Pelmard, dopo l’esclusione dalla prima squadra. Giampaolo non ha potuto non parlare dei fatti che hanno visto mercoledì notte protagonista proprio il difensore francese: “Da quando sono arrivato io abbiamo perso tre giocatori. I problemi se non ci sono ce li creiamo da soli. Abbiamo quattro difensori per quattro posti. Se ci dovesse essere necessità a gara in corso, non so cosa farò, sicuramente sarò costretto ad adattare qualcuno. Pelmard non mi dispiaceva come calciatore e poteva ricoprire più ruoli. La società però si è espressa e penso sia stato giusto condannare l’episodio. Nel calcio la credibilità te la guadagni attraverso la coerenza. Dispiace per il ragazzo, ma ha commesso un errore imperdonabile. Poteva fare anche altri danni. Noi sicuramente abbiamo perso un calciatore potenzialmente utile”.

