Caso Pelmard, il parere dei leccesi

Lecce – Il caso di Andy Pelmard è rimbalzato su tutte le testate sportive locali e nazionali, un caso che, suo malgrado, ha macchiato in qualche modo l’immagine dell’ambiente, sebbene l’US Lecce abbia prontamente preso provvedimenti mettendo fuori rosa il calciatore. I leccesi non ci stanno e non perdonano il ragazzo sebbene lo stesso abbia chiesto scusa attraverso i suoi profili social. Una bravata che i tifosi sperano non vada a compromettere la prossima gara contro la Lazio.

