Lecce, Giampaolo: “Genoa squadra rognosa, ma noi dobbiamo essere positivi”

Alla vigilia di Lecce-Genoa, mister Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, presentando così lo scontro diretto con i liguri: “Affronteremo una squadra rognosa, che ha un buono spirito e cui score è positivo. Sarà una partita impegnativa, come tutte in questo campionato. Che siano scontri diretti o meno, conta poco”.

Rispetto alla trasferta di Como, Giampaolo potrà contare su Guilbert, di rientro dalla squalifica. Un recupero che permetterà al tecnico giallorosso di schierare nuovamente Dorgu nel tridente offensivo: “Adattare i calciatori rende sempre tutto complicato. Dorgu tornerà a fare quello che sa fare, farlo giocare come terzino destro è un sacrificio, una scelta che non si può guardare, non lo avrei fatto mai nella mia vita”.

A centrocampo non ci sarà Berisha, ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia destra. In mediana spazio dunque ad uno fra Pierret, Ramadani e Kaba, con il primo in vantaggio: “Pierret è stato comprato per giocare in quel ruolo, quando sono arrivato lui però non era disponibile, lo è da appena 15 giorni. Si è reso disponibile anche come difensore centrale e ci siamo avvantaggiati della sua disponibilità. Sono dieci giorni che si allena con me a centrocampo, a Como non l’ho sostituto per una botta che aveva subito, probabilmente è stato sottoposto ad un carico fisico superiore a quello che doveva essere. Ora con una settimana in più sicuramente starà meglio”.

Già a disposizione il nuovo arrivato Jasper Karlsson, laterale d’attacco approdato ufficialmente a Lecce in mattinata, dal Bologna, grazie alla formula del prestito gratuito: “Lo conosco perchè ho visto qualche partita. È un giocatore che ha bisogno di trovare entusiasmo ed entrare in un novero di calciatori giusti per giocarsi un posto o fare una parte della partita. A Bologna ha avuto meno spazio. Sarà regolarmente a disposizione, l’ho convocato, ma gli dobbiamo dare il tempo di capire dove sta. Non abbiamo emergenza imminente in quella zona di campo”.

