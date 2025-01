Fasano, ufficiale l’arrivo di Marsico. Saluta Signorile

Un movimento in entrata ed uno in uscita per l’attacco del Fasano.

Il club ha infatti ufficializzato l’acquisto del classe ‘97 Agustin Marsico, mentre saluta il classe 2002 Sabino Signorile, dopo 16 presenze in biancazzurro.

Il comunicato del club:

“Nuovo rinforzo offensivo per l’US Città di Fasano, che ufficializza l’arrivo della punta

argentina Agustìn Marsico, classe ’97, in prestito dal Trapani e tesserato per la Fidelis Andria nella prima parte dell’attuale stagione. L’attaccante albiceleste ha giocato in passato nella seconda serie portoghese nell’SC Covilhã, per poi approdare nello scorso campionato a Locri, dove ha realizzato 12 reti in 21 presenze. Queste le prime parole del nuovo volto biancazzurro, disponibile già per l’impegno in campionato di domani: “Sono felice di essere arrivato a Fasano, in un club che ho potuto apprezzare per la qualità del gioco, palla a terra, che si sposa bene con le mie qualità. Non vedo l’ora di poter un contributo per risalire in classifica e per far felici i nostri tifosi”.

Ha invece lasciato la rosa fasanese Sabino Signorile, a cui vanno i ringraziamenti per

l’impegno profuso per il club e gli auguri per un radioso futuro.”

