Lecce, Gabi Jean si presenta: “Qui per il progetto e per amore della Serie A”

Il Lecce ha presentato in mattinata il nuovo calciatore giallorosso Gabi Jean, difensore centrale francese classe 2000 proveinente dall’Annecy: “Ho scelto Lecce per il progetto, lo trovo particolarmente importante. Ho tanta voglia, grandi ambizioni e tanta motivazione. Desidero solo ambientarmi al più presto così da poter dare una mano. La Serie A è un campionato difficile, ma stimolante. Non vedo l’ora che questa nuova sfida abbia inizio. Ho sempre seguito il calcio italiano, infatti ci sono tanti difensori italiani da cui provo a prendere spunto. Umtiti? Ha sempre parlato molto bene di questo club, per me è un idolo. Nello spogliatoio ho trovato tanti ragazzi di nazionalità francese, per me è un bene, ma voglio imparare l’italiano quanto prima, così da potermi integrare quanto prima. In vista di sabato sono già pronto, sono già sceso in campo nelle prime due giornate di Ligue2 con l’Annecy. L’intensità degli allenamenti mi ha positivamente sorpreso. Lo scorso anno sono stato il calciatore più impiegato della rosa. Ho scelto il numero 19 perché è il giorno del mio compleanno, ma lo considero anche il numero della mia rinascita. A Lecce voglio migliorarmi come calciatore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author