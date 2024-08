Bari, in via di definizione il trequartista. Quasi fatta con Falletti della Cremonese

Il Bari sta accelerando per l’operazione riguardante il trequartista. Magalini e Di Cesare avrebbero bloccato Cesar Falletti, classe 1992, di proprietà della Cremonese e con un contratto in scadenza nel 2026. In via di definizione la formula ma ci sarebbe già l’accordo con il club grigiorosso e con il giocatore.

