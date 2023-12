Lecce-Frosinone 2-1, la sintesi del match

Il Lecce riassapora il dolce sapore della vittoria dopo circa tre mesi: 2-1 al Frosinone grazie alle reti di Piccoli e Ramadani sul finale (all’89’), in mezzo il rigore di Kajo Jorge, tre punti ritrovati e sorpasso in classifica proprio ai danni dei ciociari. Protagonista della giornata il portiere ospite Turati, responsabile in negativo su entrambi le reti subite. E’ una vittoria voluta fortemente dal Lecce, che termina la gara con quattro attaccanti, con un secondo tempo condotto all’attacco che regala quota 20 punti agli uomini di D’Aversa, in una posizione di classifica invidiabile. Il Frosinone resta a 19 punti, e incassa la terza sconfitta nelle ultime tre gare.

