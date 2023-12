Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Risultato troppo severo”

L’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Occhiuzzi ha parlato così ai nostri microfoni al termine del match perso contro la Juve Stabia: “Penso che il 3-0 sia stata una punizione troppo severa per quanto visto in campo. I ragazzi hanno giocato con coraggio e mi hanno regalato spunti interessanti su cui lavorare. Cuore e voglia non sono mancati, so che questa squadra non giocherà mai al risparmio. Siamo venuti in casa della capolista a giocare a calcio, e questo mi ha reso orgoglioso”.

