Juve Stabia-Virtus Francavilla 3-0: i biancazzurri cadono in casa della capolista

La Virtus Francavilla cade a Castellammare contro la Juve Stabia. Le Vespe si impongono per 3-0 grazie alle reti di Piscopo, Candellone e Folino. Primo ko per mister Occhiuzzi ed undicesima vittoria in campionato per la capolista. A breve, la cronaca del match.

Juve Stabia-Virtus Francavilla Calcio 3-0 | IL TABELLINO

Reti: 30’pt Piscopo, 36’st Candellone, 45’st Folino (JS)

Juve Stabia:Thiam, Bellich, Romeo (40’st Folino), Buglio (46’st Guarracino), Bentivegna (22’st Erradi), Piscopo (46’st Rovaglia), Baldi, Mignanelli, Bachini, Candellone, Leone (45’st Gerbo). A disp: Esposito, Signorini, La Rosa, Maselli, D’Amore, Aprea, Picardi, Ruggiero, Vimercati, Piovanelli. All. Pagliuca

Virtus Francavilla Calcio: Forte, De Marino, Biondi, Di Marco (22’st Izzillo), Artistico, Polidori, Carella, Lo Duca (36’st Vantaggiato), Nicoli (40’st Zuppel), Macca (22’st Latagliata), Fornito. A disp: Carretta, Ruggiero, Serio, Yakubiv, Enyan, Fekete. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig. Luca Cherchi di Carbonia (Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2-Federico Fratello di Latina-Michele Pasculli di Como)

Note: Ammoniti: De Marino, Fornito (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st

