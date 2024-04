Lecce – Un fine settimana di Pasqua che ha visto lecce, e il Salento in generale come ci conferma l’assessore leccese Paolo Foresio, meta ambita di tantissimi turisti. Un meltinpot di arte, enogastronomia, eventi e natura che rendono come sempre il Sud del Sud dei santi luogo ideale per le propri vacanze, come sottolinea l’assessore leccese Paolo Foresio che dà a tutti appuntamento a Lu Riu.

