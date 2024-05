Lecce, F. Montinari: “Il basolato fronte anfiteatro? Un disastro”

Lecce – Filippo Montinari aveva messo in guardia tutti del pericolo, poi divenuto realtà, nel maggio 2023 attraverso un post sulla sua pagina social “Lecce di ieri – Città di oggi” dedicata alle bellezze e i problemi di Lecce: i lavori per il rifacimento del basolato tra la chiesa di Santa Maria della Grazia e l’anfiteatro erano sbagliati, le vie di fughe erano troppo larghe e si sarebbero sfaldate, cosa che in effetti sta accadendo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author