Lecce, è nato Movimento Nuovo, un movimento politico culturale

Lecce- E’ nato nello Studio del Notaio Massimo Anglana, il Movimento politico – culturale “MovimentoNuovo”. I soci hanno eletto presidente l’avv. BronekPankiewicz. Eletto pure il Consiglio Direttivo, cherisulta così formato : Daniele Brecciarolla, Francesco De Masi, Karol Pankiewicz, Laura Pezzuto, GrazianaSammarco.

“Perché un movimento civico oggi? – ha dichiarato ilpresidente Bronek Pankiewicz – Semplice. Perché oggice n’è bisogno. O, per essere più precisi, perché, secondo il nostro criterio di lettura della realtà di Lecce e del Salento, ce n’è bisogno.

Infatti, se ci sarà una società civile più attenta, propositiva, critica, viva, le cose funzioneranno assai meglio. Le amministrazioni lavoreranno meglio. Si arricchirà la cittadinanza di ognuno e le persone sicomporteranno meglio. In questo momento storico, in cui le comunità locali e le loro amministrazioni sonostrette fra la richiesta stringente di servizi e investimenti di qualità per il PNRR e risorse semprescarse rispetto ai bisogni, è fondamentale scegliere, darsi delle priorità, portare avanti progetti strategiciad alto valore aggiunto e avere il coraggio di mettere in secondo piano i programmi di corto respiro, spesso in odore di clientela, che portano solo ad una dispersionedi risorse umane e finanziarie.

Il principale obiettivo di “Movimento Nuovo” – ha proseguito Pankiewicz – è di fare un focus approfonditosui problemi del nostro territorio, per riuscire ad identificare le priorità e provare ad individuare anchele soluzioni più appropriate.

Il nostro metodo sarà quello del coinvolgimento deicittadini e, con l’aiuto di esperti, dell’analisi e del dibattito. Ma il dibattito non dovrà essere sterile e fine a se stesso, ma dovrà essere finalizzato a indicare azioniconcrete e produttive, utili a risolvere i problemi.

É nostro intendimento coinvolgere in primis tutticoloro che vorranno far parte di “Movimento Nuovo” in modo attivo. Non vogliamo una partecipazionepassiva. Vogliamo dei compagni di viaggio operativi, che elaborino soluzioni ai problemi da proporre alleamministrazioni del territorio, a partire ovviamente daLecce, per poi estenderle a tutti gli altri comuni, allaProvincia e alla Regione.

Una partecipazione attiva di tutti quelli che vorrannoiscriversi – ha concluso Pankiewicz – è condizioneessenziale perché il nostro progetto possa funzionare e durare nel tempo. Il bene comune, il suo concetto, la sua definizione teorica e la sua declinazione pratica, saranno il filo conduttore , la stella polare, la bussoladella nostra esperienza. Ecco, noi, nel nostro piccolo, vorremmo riuscire a mobilitare le energie e le intelligenze presenti nella nostra società salentina, per migliorare le politiche pubbliche e renderle piùrispondenti ai bisogni di tutti i cittadini. Chiunquevolesse iscriversi, o comunque partecipare alle attivitàdel Movimento, può scriverci a info@movimentonuovo.it ”