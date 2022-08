Follia pura in Piazza Mazzini ieri sera a Lecce dove un Suv è salito nell’area pedonale facendo manovre spericolate. Alcuni dei presenti hanno immortalato quanto stava accadendo e nel frattempo allertato le forze dell’ordine. È stato proprio grazie a questi video che gli agenti di Polizia locale hanno rintracciato l’autore della bravata che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia. La piazza era presidiata anche da bambini. In mattinata ad un 46enne di Lequie è stata ritirata la patente ed elevati anche diversi verbali per aver guidato contromano, in un’area pedonale e altro ancora.