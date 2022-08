Un carabiniere è rimasto lievemente ferito dopo aver sedato una rissa scoppiata in piazza Diaz, a Bari. Il violento litigio, esploso nella serata di giovedì 18 agosto, avrebbe visto protagonisti il titolare di una paninoteca ambulante e alcune persone che si intrattenevano nella piazza. Un uomo avrebbe anche estratto una lametta con cui si sarebbe procurato piccole ferite. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, riusciti a sedare la rissa e a bloccare, col taser, l’uomo che impugnava la lametta: arrestato in flagranza, la pm di turno, Larissa Catella, sta procedendo alla convalida per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nella colluttazione, uno dei militari sarebbe stato colpito con calci e pugni.