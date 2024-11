Lecce: cinque indagati per la morte dell’ingegnere Antonio Greco

Cinque persone sono indagate nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Lecce sulla tragica morte di Antonio Greco, 72 anni, ingegnere originario di Aradeo e residente a Lecce.

Greco è precipitato da un’impalcatura lo scorso martedì 5 novembre mentre effettuava un sopralluogo in un cantiere in via Lamarmora, nel cuore della città. La vittima, socio di una ditta esterna, stava prendendo le misure per una ringhiera su un balcone interno del primo piano, sembrerebbe senza protezioni.

Sotto indagine, per ordine della pm Maria Vallefuoco, sono finiti il titolare della ditta appaltatrice dei lavori, il direttore dei lavori, il responsabile e il titolare della sicurezza, oltre all’addetto alla sicurezza della ditta esterna per conto della quale Greco stava operando. È stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita lunedì 11 novembre dal medico legale Alberto Tortorella.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author