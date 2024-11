Lecce, presentata la XXV edizione del Festival del Cinema Europeo

Lecce – Nozze d’argento per uno dei festival del cinema certamente tra i più importanti non solo in Italia ma anche nel panorama europeo. Evento che quest’anno, come ci raccontano la presidente di Apulia Film Commition Anna Maria Tosto e il direttore e fondatore del festival Alberto La Monica, si articolerà attorno ad una competizione ufficiale di lungometraggi europei con ospiti internazionali. Come detto saranno quindi presenti artisti di caratura nazionale e internazionale come, tra gli altri, Giovanna Mezzogiorno e Ken Loach tra i cineasti inglesi più amati dal pubblico e dalla critica. Insomma appuntamenti imperdibili per una settimana che vedrà Lecce al centro del cinema europeo.

