Lecce, Ombrelli per il sole: il nuovo trend dell’estate

C’è chi pensa che l’ombrello si usi solo per ripararsi dalla pioggia ma sbaglia perché gli Ombrelli per il sole spopolano anche a Lecce. L’idea viene dal lontano Oriente e richiama alla memoria le geishe dalla candida pelle, le articolate pettinature e gli sgargianti rossetti. La moda dell’ombrellino estivo, per intenderci quello di cotone, di colori chiari per proteggersi dal sole, non è più però solo una rimanescenza orientale, ma è arrivato anche a Lecce.

Ecco che proprio a pochi passi dal Tribunale, la nostra attenzione è stata chiamata da questo uomo sui 50 anni, che per ripararsi dai 40 gradi raggiunti intorno alle 12,30 in città, ha deciso di proteggersi con un “sobrio” ombrello giallo. Insolito ed originale tanto da richiamare la nostra attenzione.

