LECCE – I militari della Brigata Pinerolo hanno voluto dare un particolare segno di vicinanza ai giovani studenti e augurar loro un buon anno scolastico, per questo in 8 città della Puglia si è tenuta la solenne cerimonia dell’alzabandiera, che a Lecce si è svolta nei giardini pubblici con la presenza della scuola secondaria di primo grado Galateo e della elementare Livio Tempesta in rappresentanza degli istituti leccesi proprio per l’inaugurare l’anno scolastico 2022 – 2023.