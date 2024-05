Lecce, Baschirotto: “Futuro? Se c’è da scrivere la storia, allora la scriveremo”

A due giorni dall’ultima sfida di campionato, il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa: “Il momento più delicato di questa stagione è stato quello in cui facevamo maledettamente fatica a vincere. Questa salvezza personalmente la dedico a Marika, la mia ragazza. Mi ha sostenuto in questo percorso, soprattutto nei momenti più complicati. È stato il mio secondo anno in Serie A, penso di poter tracciare un buon bilancio di squadra. Parliamo di due salvezze consecutive, non una cosa di poco conto. Umtiti mi ha dato tanto lo scorso anno, ma quest’anno mi sento molto più maturo e sono contento di come sono cresciuto. Futuro? Io guardo solo il presente. Ogni giorno provo a ricambiare quanto questa maglia mi ha dato negli ultimi due anni. Se c’è da scrivere la storia allora ci proveremo. A Napoli vogliamo far bene, per chiudere nel migliore dei modi. Proveremo a vincere, come abbiamo provato a far sempre quest’anno. Al calciomercato non penso, sono focalizzato sulla partita con il Napoli, poi penserò solo alle meritate vacanze ed a luglio ci rivedremo qui. A questa città ed a questa società devo tantissimo, hanno creduto in me e questo non lo dimentico. Indossare la fascia di capitano non me lo sarei mai aspettato, significa che ho trasmesso qualcosa di importante. Per me è stato e sempre sarà un onore farlo. È stata una stagione di alti e bassi, nonostante la salvezza raggiunta con tre giornate di anticipo. Nei momenti di difficoltà ci siamo immersi nel lavoro e siamo riusciti a venirne fuori. Il segreto sarà sempre e solo quello”.

