Le ambizioni della Fidelis Andria per Loiodice e Malcore

Un budget importante per una stagione ambiziosa. Dopo un anno di transizione, sul tavolo verde del girone H di Serie D, la Fidelis Andria ha deciso di giocare a carte scoperte. Sarà un’estate ricca per la compagine federiciana che, per un campionato di vertice, punta a nomi di grido per tornare tra i professionisti. I nomi in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Savino Daleno sono Nicola Loiodice e Giancarlo Malcore.

Trentadue anni ad agosto, Loiodice è stato il vero trascinatore della Team Altamura nella scalata verso la Serie C. Un’annata chiusa in “doppia-doppia” per il fantasista barese: 15 reti e 12 assist in 33 presenze. Numeri e prestazioni che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di diversi top club di Serie D, tra cui la Fidelis Andria, ma non solo. Perché, al netto dei sondaggi e delle proposte già sul tavolo del suo agente Giuseppe Abruzzese, Loiodice vorrebbe mettersi alla prova tra i professionisti e l’ipotesi di una sua permanenza ad Altamura non è assolutamente da scartare. L’interesse della Fidelis Andria, però, è concreto.

Discorso pressoché identico per Giancarlo Malcore. L’attaccante ha ancora un anno di contratto con l’Audace Cerignola, ma nella seconda parte di stagione è finito ai margini del progetto e una sua partenza è tutt’altro che improbabile. La concorrenza, in ogni caso, è spietata e tra le pretendenti ci sono tante squadre di Serie C, ma con il progetto giusto l’attaccante classe ’93 potrebbe scendere di un gradino. Sondaggi esplorativi, intanto, anche per Ciro Cipoletta, difensore in forza al Matera nella scorsa annata, e Ryduan Palermo, capocannoniere del Martina con 18 gol complessivi. Nomi che stuzzicano la fantasia della dirigenza biancazzurra.

Pochi dubbi, invece, per quel che riguarda la panchina. Con ogni probabilità sarà Nicola Ragno a guidare la Fidelis Andria nella prossima stagione.

