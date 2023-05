Lecce Una bella storia di umanità e civiltà . Nella mattinata, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si è presentato l’avv. Marco Fasiello per consegnare 4 assegni circolari del valore di oltre 110.000 euro, ritrovati poco prima nel centro cittadino.

Il legale, dopo aver terminato il proprio pranzo in compagnia di un suo collega, si è recato verso la propria auto per fare rientro a lavoro quando, con non poco stupore, ha notato 4 assegni, in perfetto stato, sul ciglio della strada.

Senza indugio, in compagnia del suo collega, si è recato presso la vicina stazione dei militari per riconsegnare i titoli, affinché giungessero nella mani dei legittimi titolari.

I Carabinieri, all’atto della consegna, si sono immediatamente adoperati, anche presso la Banca d’Italia, per rintracciare i legittimi proprietari e consegnare loro i titoli di credito.

Un gesto di grande civiltà e rispetto delle regole quello a cui i Carabinieri ed i beneficiari degli assegni hanno assistito quest’oggi.

Maria Teresa Carrozzo

