Lecce, attivi gli autovelox sulla tangenziale Est

Lecce – Dalle 00:00, ovvero dalla mezzanotte di martedì 1 ottobre, sono attivi gli autovelox collocati sulla tangenziale est di Lecce. Gli impianti, dopo un periodo di prova di un mese per dare maggior tempo e possibilità agli automobilisti di prendere maggiore consapevolezza della loro presenza, funzioneranno in esercizio ordinario, con rilevazione delle infrazioni delle due postazioni fisse di controllo della velocità.

I dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza della velocità, senza obbligo di contestazione immediata, autorizzati dalla Prefettura di Lecce e omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sono stati collocati in entrambe le direzioni di marcia, uno sull’anello esterno a 100 metri dalla stazione di servizio “Sant’Oronzo Nord”, in direzione Brindisi; e uno sull’anello interno, uscita 7B San Cataldo, in direzione Maglie, dove il limite di velocità è di 90km/h.

Le due postazioni fisse che ne controllano il rispetto, volute dall’Amministrazione comunale per garantire una sempre maggiore sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti, sono adeguatamente presegnalate, con congruo anticipo, in modo ben visibile e ripetuto lungo i tratti interessati dalle rilevazioni elettroniche, come previsto dalla normativa vigente.

