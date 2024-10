Lecce, artigianato approda in commissione

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’UniversitĂ di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’UniversitĂ Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.