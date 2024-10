SGM, il Presidente D’Autilia: “Le app per il pagamento della sosta funzionano correttamente”

In risposta agli articoli pubblicati recentemente su alcune testate riguardanti le lamentele di un utente che ha ricevuto multe nonostante avesse pagato la sosta tramite app, il Presidente di SGM, Damiano D’Autilia, desidera chiarire la situazione.

D’Autilia ha voluto rassicurare gli utenti sulla funzionalità delle applicazioni utilizzate a Lecce per il pagamento delle sosta sulle strisce blu. “Se si è verificato un errore durante le attività di controllo da parte del personale, SGM è pronta a intervenire prontamente per assistere l’utente nella compilazione e nell’invio dell’istanza di annullamento dei verbali di accertamento,” ha dichiarato. “La nostra azienda è costantemente impegnata a garantire la correttezza e la qualità del servizio, e faremo tutto il possibile per risolvere eventuali disguidi.”

Inoltre, SGM invita gli utenti a segnalare eventuali problemi riscontrati nell’uso delle app o altre problematiche. Le segnalazioni possono essere inoltrate direttamente attraverso il sito ufficiale della società. Gli uffici competenti si impegneranno a esaminare ogni segnalazione con la massima attenzione, garantendo risposte rapide e adeguate.

Per inviare una segnalazione, è sufficiente visitare il sito www.sgmlecce.it e utilizzare il canale “SGM risponde”, dove gli utenti possono ricevere assistenza diretta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts