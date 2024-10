Alliste, perde il controllo dell’auto e si ribalta: due feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, alle porte di Alliste in provincia di Lecce. Una sola l’auto interessata: una Citroen C3, con a bordo una coppia di quarantenni, entrambi del posto.

Il conducente stava percorrendo la SP67 che collega Alliste e Felline insieme alla moglie quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Quest’ultimo dopo aver sbandato avrebbe terminato la sua corsa in una campagna adiacente l’arteria provinciale, ribaltandosi. Per estrarre i due feriti dall’abitacolo dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, i quali hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l’area.

Dopo un primo soccorso sul posto da parte degli operatori sanitari del 118, il conducente della Citroen è stato trasferito in codice rosso per dinamica presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre la donna presso il “Sacro Cuore” di Gallipoli in codice giallo.

La zona del sinistro è stata raggiunta anche dagli agenti della polizia locale di Alliste, a cui sono affidati i rilievi, utili per accertare la dinamica dell’incidente.

