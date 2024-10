Taranto, cade con il monopattino: grave in ospedale

TARANTO – Cade dal monopattino grave un uomo di 62 anni. E’ricoverato in rianimazione all’ospedale di Taranto, dopo una rovinosa caduta avvenuta in Via Marco Pacuvio all’intersezione con Via Generale Messina, soccorso e trasportato al pronto soccorso ha riportato un trauma cranico. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro del capoluogo ionico, sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono recati gli agenti della Polizia Locale. Il mezzo a due ruote è stato sottoposto a sequestro in attesa di accettare la dinamica del sinistro.

Nella foto in evidenza di Francesco Manfuso il monopattino su cui viaggiava il 62enne.



