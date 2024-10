Lecce, arrestato 49enne leccese per spaccio di droga e detenzione illegale di arma

Un uomo di 49 anni, originario di Lecce e già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illecita di arma clandestina. L’arresto è avvenuto nella notte scorsa ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Lecce.

Durante un pattugliamento volto a contrastare l’illegalità, i militari hanno notato un automobilista che, alla vista della pattuglia, ha accelerato bruscamente, dando inizio a una fuga spericolata per le strade della città. Nonostante i tentativi del fuggitivo di seminare l’auto dei Carabinieri, il suo inseguimento è terminato con il fermo dell’uomo, che si è mostrato visibilmente agitato e aggressivo al momento dell’intervento.

Un dettaglio inquietante ha colpito i Carabinieri: l’uomo aveva le guance gonfie, come se stesse masticando una grossa gomma da masticare. Tuttavia, a seguito di una perquisizione, si è rivelato che non si trattava di un chewing gum, ma di un involucro in cellophane contenente quasi 20 grammi di cocaina.

L’operazione di perquisizione ha proseguito all’interno dell’abitazione dell’arrestato, dove nella sua camera da letto è stata rinvenuta una pistola a tamburo, modificata e perfettamente funzionante, carica con tre proiettili calibro .22, pronta all’uso. Inoltre, sono stati trovati circa dieci grammi di mannitolo, una sostanza comunemente utilizzata per “tagliare” la cocaina.

Tutti gli oggetti e le sostanze trovate in possesso del 49enne sono state sequestrate. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che è stata informata immediatamente dell’accaduto.

È importante sottolineare che, sebbene l’arresto sia avvenuto in flagranza di reato, l’individuo è da considerarsi presunto innocente fino a una sentenza definitiva.

