Lecce, anche Puglia Popolare confluisce sulla Poli Bortone: “ Con Salvemini esperienza conclusa”

Il Coordinamento Provinciale e Cittadino di Puglia Popolare ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla candidatura di Adriana Poli per le elezioni amministrative del 2024 a Lecce. Questa decisione è stata presa all’unanimità e si basa sulla fiducia riposta nella candidata e sulla sua capacità di realizzare la proposta programmatica popolare che il movimento ha elaborato in seguito alla raccolta delle istanze dei cittadini.

Il movimento Puglia Popolare ha espresso la volontà di chiudere l’esperienza con il Sindaco Salvemini, a cui avevano garantito un sostegno leale nonostante alcune divergenze su decisioni importanti. La proposta di avere un candidato proveniente dal mondo civico e moderato per il rilancio di Lecce non è stata accolta, ma il movimento ha ora trovato in Adriana Poli la persona adatta a portare avanti questa visione.

Dopo un confronto approfondito con la candidata Sindaco, il Coordinamento di Puglia Popolare ha deciso di accordarle la propria fiducia, mantenendo comunque i valori popolari ed europeisti propri del PPE (Partito Popolare Europeo). Il movimento è consapevole dell’importanza della sua forza moderata, che ha svolto un ruolo decisivo nelle elezioni precedenti, e desidera contribuire al percorso virtuoso avviato da Adriana Poli per il bene di Lecce.

Nei prossimi giorni, il movimento si impegnerà a unire tutte le forze popolari e moderate che si uniranno a Puglia Popolare Lecce per scrivere una nuova pagina politica per la città. L’obiettivo è quello di lavorare insieme per il progresso e lo sviluppo di Lecce, mettendo al centro le esigenze e le aspirazioni dei cittadini.

Puglia Popolare Lecce si presenta come un movimento politico che si basa sui principi del popolarismo e dell’europeismo, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la crescita della comunità. Il sostegno a Adriana Poli rappresenta un impegno per un futuro migliore per Lecce, dove le idee e le proposte dei cittadini saranno ascoltate e valorizzate.

In conclusione, la decisione di Puglia Popolare Lecce di sostenere Adriana Poli come candidata Sindaco per le elezioni amministrative del 2024 rappresenta un passo importante per il movimento e per la città stessa. Si spera che questa unione di forze popolari e moderate possa portare a un nuovo capitolo di progresso e sviluppo per Lecce, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e lavorando per il loro benessere.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts