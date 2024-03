Lecce, al via la XXXII edizione Giornate FAI di Primavera

Lecce – Nel Salento, contestualmente alle altre città italiane (400 da Nord a Sud, con 750 siti visitabili), per due giorni, sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le aperture dei luoghi più belli e meno conosciuti, simboli del patrimonio culturale italiano. In particolare, per la Provincia di Lecce saranno 11 le aperture, in 6 differenti Comuni. A coordinare le giornate saranno le quattro delegazioni presenti nella Provincia di Lecce: Delegazione FAI Lecce, Abbazia Santa Maria di Cerrate, nuova Delegazione FAI Salento Jonico e nuovo Gruppo FAI Finibus Terrae.

