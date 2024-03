Bari, Cofidi e Cna a supporto delle imprese che vogliono crescere

BARI – Sostenere la crescente richiesta di credito per progettualità e investimenti proiettati all’innovazione e all’avanzamento tecnologico aziendale. Cofidi e Cna lanciano la Sfida dell’innovazione per le imprese pugliesi rinnovando la sinergia con la Regione Puglia e i nuovi strumenti di incentivazione dei Fers e Fse + 2021-2027, come i MiniPia. La futura crescita economica sarà strettamente collegata a tutti gli aspetti dell’innovazione, intesa non solo come innovazione dei processi produttivi, ma anche come innovazione finanziaria, come cambiamento strutturale del credito e della finanza europea e globale. Nella nostra regione, il monitoraggio di Puglia Sviluppo ha rilevato che l’incidenza di ricerca e innovazione sugli investimenti complessivi è passata dal 18% del ciclo 2007-2013 al 42,8% della programmazione 2014-2020. Con il ciclo 2021-2027 l’obiettivo è innalzare questa performance per migliorare la competitività delle imprese consolidarle sempre di più a livello nazionale e internazionale.

