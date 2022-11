Condividi su...

Diversi dubbi tormentano mister Antonio Calabro a poche ore dal fischio d’inizio del match che vedrà la Virtus Francavilla ospitare il Pescara alla Nuovarredo Arena. A partire dal modulo, che potrebbe vedere i biancazzurri scendere in campo dal primo minuto con uno speculare 4-3-2-1. In alternativa si potrebbe tornare al più classico 3-5-2, ma non è da escludere anche l’ipotesi 3-4-3, così da avere sia il terzetto difensivo che la trazione anteriore. Dubbi che dipendono prevalentemente dalla tenuta dei calciatori impegnati a Monopoli appena tre giorni fa, con Calabro che potrebbe cambiare due o tre interpreti rispetto al derby del “Veneziani”. Nel caso in cui il Villa dovesse mettersi a “specchio” rispetto agli avversari, ecco che in difesa Minelli potrebbe concedere del riposo al più impiegato Idda, affiancando Miceli nel cuore della retroguardia, con Solcia e Caporale terzini. A centrocampo ci sono buone probabilità di rivedere Giorno, probabilmente al posto di Risolo. Cardoselli, invece, dovrebbe avere la meglio su Mastropietro nel ruolo di mezz’ala. A completare la mediana l’ormai solito Di Marco, mentre in attacco viaggiano verso una conferma in blocco Cisco, Maiorino e Patierno. Operazione riscatto per i biancazzurri, che pur giocando fra le mura amiche non vanteranno i favori del pronostico contro una delle big del girone meridionale. Il Pescara è infatti terzo in classifica ed in campionato ha fino ad ora perso solo contro le prime due della classe: Crotone e Catanzaro. La formazione allenata dall’ex Colombo è un’inarrestabile macchina da trasferta: ben 19 i punti messi a segno fuori casa fino ad ora ed appena 6 i gol incassati. Numeri differenti quelli del Villa, che ha vinto solo una delle ultime 10 uscite stagionali. Gli imperiali proveranno a sfruttare il fattore casa. Alla Nuovarredo Arena la media punti è di 2 a partita: 4 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. L’impianto di Francavilla Fontana deve tornare ad essere un fortino.

PROBABILI FORMAZIONI

Virtus Francavilla (4-3-2-1): Avella, Solcia, Minelli, Miceli, Caporale; Di Marco, Giorno, Cardoselli; Cisco, Maiorino; Patierno

Allenatore: Calabro

Pescara (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Crescenzi; Kraja, Palmiero, Mora; Delle Monache, Tupta; Lescano

Allenatore: Colombo