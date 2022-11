Condividi su...

BARLETTA – Ultimo giorno prima dell’apertura del calciomercato in Serie D e il Barletta punta a rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’addio di Pignataro, annunciato dallo stesso calciatore una settimana fa, per la dirigenza biancorossa è il momento di alzare l’asticella e cercare i nuovi tasselli che andranno ad implementare la rosa di Francesco Farina (foto Sergio Porcelli).

Diversi gli elementi che rispondono all’identikit tracciato dal tecnico casertano: una prima punta di categoria, che conosca il girone H di Serie D e che possa competere innanzitutto umanamente con gli uomini già presenti nello spogliatoio. Nonostante la piazza rumoreggi tra le tante voci di mercato in circolazione, resta il massimo riserbo da parte della società, che ha comunque annunciato l’arrivo di un elemento prima della trasferta di Pozzuoli.

Non escluso, però, che l’attacco del Barletta possa contare su due pedine nuove, una delle quali immediatamente disponibile e l’altra da valutare nel corso della sessione invernale. Allo stesso tempo, Pignataro potrebbe non essere l’unico attaccante a lasciare il Puttilli.

La concentrazione della squadra, intanto, è massima per la trasferta di domenica, la seconda consecutiva dopo lo 0-0 di Altamura. La Puteolana, che si è già rinforzata, ha pareggiato a Casarano e ha perso a testa alta contro il Brindisi al Fanuzzi, ospiterà i biancorossi lanciati nuovamente all’inseguimento della Cavese, capolista solitaria a +2 sul Barletta. Che domenica, quindi, potrebbe contare su un nuovo attaccante per riuscire nel suo intento.