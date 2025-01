Laterza ospita polo nazionale per Unità Cinofile Molecolari del Soccorso Alpino

Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2025, Laterza (TA) diventerà il centro di un’importante attività formativa organizzata dal Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’evento coinvolgerà le Unità Cinofile Molecolari in sessioni di addestramento, con esercitazioni che si svolgeranno anche nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”. Questa iniziativa è resa possibile grazie al Protocollo d’Intesa siglato il 27 dicembre 2022 tra l’Autorità di Gestione provvisoria del Parco e il CNSAS Puglia.

Il Parco “Terra delle Gravine”, situato in una delle aree più impervie della Puglia, si caratterizza per pareti verticali di diverse centinaia di metri, ipogei e cavità carsiche tra le più frequentate della regione. La Provincia di Taranto, in collaborazione con il CNSAS Puglia, ha ritenuto necessario rafforzare le misure di prevenzione e protezione per i visitatori del parco, potenziando le risorse a disposizione in caso di emergenze.

Le Unità Cinofile del CNSAS svolgono un ruolo cruciale in numerosi contesti, dalla ricerca di dispersi in superficie agli interventi in valanga. Particolarmente prezioso è l’operato delle Unità Cinofile Molecolari (UCRM), addestrate a seguire lunghe tracce, spesso determinanti nella risoluzione di decine di interventi ogni anno. Tali attività sono integrate nei Piani Provinciali per la Ricerca di persone scomparse, coordinati dalle Prefetture.

Le scuole del CNSAS formano unità cinofile specializzate in ricerca superficiale (UCRS), interventi in valanga (UCV), scenari molecolari (UCRM) e catastrofi (UCRC). Tali istituzioni, riconosciute dalla Legge n. 74 del 21 marzo 2001, rappresentano un’eccellenza italiana nel campo della sicurezza e del soccorso.

Questa iniziativa non solo rafforza la preparazione degli operatori e dei loro cani, ma contribuisce anche a valorizzare il territorio del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, rendendolo un punto di riferimento per la sicurezza e la tutela ambientale.

