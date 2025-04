Polimnia, Rizopoulos e Camara convocati dalla Rappresentativa regionale U19

Christos Rizopoulos e Billi Nankouman Camara del Polimnia faranno parte della Rappresentativa regionale pugliese under 19 nel prossimo Torneo delle Regioni. Il club pugliese, infatti, ha annunciato le convocazioni dei due giocatori da parte del commissario tecnico Vincenzo Tavarilli.

Questo l’annuncio della compagine: “Ci sono anche i nostri Christos Rizopoulos e Billi Nankouman Camara fra i 20 convocati nella Rappresentativa regionale pugliese Under 19 che parteciperà alla 61^ edizione del Torneo delle Regioni. Il portiere greco e l’attaccante guineano, entrambi 2006, sono stati convocati dal ct Vincenzo Tavarilli e domani mattina partiranno dal Centro Tecnico Federale di Capurso alla volta della Sicilia dove è in programma la kermesse giovanile dall’11 al 18 aprile. La Rappresentativa avrà la sua base logistica a Marina di Noto, in provincia di Siracusa. Un’altra grande soddisfazione per la Polimnia che storicamente punta sulla valorizzazione dei giovani. La convocazione per il Torneo delle Regioni è il giusto premio anche per i due nostri calciatori, impiegati spesso da titolari da mister Anaclerio nel campionato di Eccellenza, protagonisti di una stagione storica per i colori rossoverdi che per la prima volta hanno raggiunto i play off”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author