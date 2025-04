Stand-by sulla finale di Coppa, il Barletta continua ad allenarsi

BARLETTA – Due settimane già trascorse e le voci su un ulteriore ed eventuale spostamento di sede restano in piedi. La finale della Coppa Italia Dilettanti resta momentaneamente confermata per sabato 10 maggio alle 15:30 al Gaetano Bonolis di Teramo, ma le interlocuzioni sempre più insistenti per un trasferimento ad Ancona lasciano in stand-by sia i tifosi, tantissimi, del Barletta sia quelli, in quantità inferiore, della Rovato Vertovese.

Nessuna novità dalle Questure che stanno analizzando la questione. Teramo, che ha già organizzato la trasferta dei biancorossi a Giulianova, e Ancona, che dovrà fare le sue valutazioni in tema di ordine pubblico per ospitare la carovana barlettana pronta a muoversi con ogni mezzo e da ogni parte d’Italia. La Lega Nazionale Dilettanti, ovviamente, attende comunicazioni a riguardo: il coordinatore federale Luigi Barbiero, contattato dalla nostra redazione, ha rimesso ogni decisione nelle mani delle autorità e delle forze dell’ordine, che dovranno dare l’ok per una o per l’altra sede.

Nel frattempo, il Barletta prosegue con la sua preparazione al Puttilli. Dopo la sgambata con la Juniores di giovedì pomeriggio, previste altre due amichevoli il 17 aprile contro la Polimnia, che sarà impegnata nei playoff di Eccellenza, e il 19 aprile contro la Soccer Trani. Un mese esatto davanti alla squadra di De Candia, ma senza match ufficiali.

