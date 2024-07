Laterza, incidente auto-moto. Muore un anziano

LATERZA – Ancora una vittima della strada nel Tarantino, stavolta a Laterza. Attorno all’una del pomeriggio si sono scontrate violentemente una automobile e uno scooter guidato da un 70enne laertino: l’uomo ha perso la vita nell’impatto.

L’incidente si è verificato sulla via per Castellaneta nei pressi del Ponte delle Rose.

+++ IN AGGIORNAMENTO

