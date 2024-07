Taranto, commozione al quartiere Paolo VI nel ricordo di Morris

TARANTO – Un bagno di folla al centro sportivo Corpus Domini per la finale di un torneo di calcio. Commozione tra i tanti partecipanti nel ricordo di Morris Cellamare, scomparso lo scorso 1 luglio in seguito ad incidente stradale, c’erano i suoi genitori che hanno ricevuto l’abbraccio dell’intero quartiere Paolo VI.

Sua madre ha fatto ascoltare l’ultimo messaggio vocale di Morris in cui parlava proprio della finale.



