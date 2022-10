Il Taranto non è in vendita. È così che il Taranto avrebbe risposto alla manifestazione di interesse presentata la scorsa settimana dalla Aps Taras, per conto di un gruppo imprenditoriale disposto a rilevare le quote di maggioranza del club rossoblu. In una recente intervista rilasciata proprio ad Antenna Sud, lo stesso Massimo Giove dichiarò di essere disposto a cedere, ma solo a un gruppo serio, economicamente forte e con un programma che preveda la conquista della Serie A in quattro, cinque anni. Di seguito, il servizio per Antenna Sud firmato da Vito Di Noi: