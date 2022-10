Serie D: Sambenedettese, ex Taranto Prosperi nuovo tecnico

Fabio Prosperi è il nuovo allenatore della Sambenedettese. A comunicarlo è il club marchigiano dopo aver esonerato Sante Alfonsi. “La A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Fabio Prosperi. Contestualmente, si comunica che il nuovo preparatore atletico è Emanuele Vassalli che subentra a Francesco Paolini al quale vanno i ringraziamenti della società per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi. Confermati, infine, l’allenatore in seconda, Daniele Romandini, e il preparatore dei portieri Stefano Visi”.

“Cosa mi ha spinto ad accettare? E’ difficile rifiutare una piazza come San Benedetto – sono le prime parole di Fabio Prosperi da nuovo tecnico della Sambenedettese -. Per la mia carriera da allenatore, questo incarico rappresenta uno step importante e mi assumo la responsabilità con grande entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che qui ci sono obiettivi importanti da raggiungere. Conosco solo un modo per raggiungerli: il lavoro”.