Gli arbitri designati per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì 4 ottobre. Fino ai quarti di finale si giocheranno gare uniche a eliminazione diretta, mentre semifinali e finali prevedono andata e ritorno. In tutti i turni, in caso di parità, si disputeranno i supplementari ed eventualmente i rigori. In semifinale e finale non vale la regola del gol in trasferta. Al secondo turno eliminatorio del 2 novembre parteciperanno le 28 squadre qualificate e le 4 ammesse alla Coppa Italia “principale”, che hanno diritto di giocare in casa, per le altre partite si procederà con il sorteggio.

AVELLINO-FIDELIS ANDRIA: Andrea Zanotti di Rimini (Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Luca Chiavaroli di Pescara. IV: Luigi Pica di Roma 1)

FOGGIA-AZ PICERNO: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Daljit Singh ed Emanuele Bracaccini di Macerata. IV: Mattia Maresca di Napoli)

JUVE STABIA-CERIGNOLA: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Pierpaolo Carella di L’Aquila. IV: Nicolò Dorillo di Torino)

TARANTO-MONOPOLI: Giuseppe Vingo di Pisa (Riccardo Pintaudi di Pesaro e Alessandro Marchese di Napoli. IV: Gabriele Sciolti di Lecce)

VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA: Valerio Vogliacco di Bari (Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri. IV: Vincenzo Marra di Agropoli