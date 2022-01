FRANCAVILLA FONTANA – Una banda di tre ladri che si era introdotta all’interno di un mobilificio è stata messa in fuga da un vigilante. Sventato furto, nella notte, nella Zona Pip di Francavilla Fontana. Ad intervenire è stata una pattuglia de La Vedetta dopo che, intorno alle 22, l’impianto di allarme di un mobilificio è entrato in azione, allertando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza.

Ladri in azione

L’operatore in servizio si è immediatamente collegato al sistema video del mobilificio notando la presenza di tre individui ovviamente a viso coperto. Quindi ha inviato tempestivamente una autopattuglia sul posto, allertando contestualmente la locale compagnia dei carabinieri e il titolare del mobilificio. Secondo quanto ricostruito, i tre ignoti si erano introdotti attraverso la porta di emergenza all’interno dello stabile manomettendo alcuni dei volumetrici presenti, ma non tenendo conto che il regolare funzionamento dell’impianto d’allarme avrebbe allertato la centrale, come poi accaduto. L’arrivo della pattuglia di vigilanza prima e dei carabinieri dopo ha messo in fuga la banda, sventando una provabilissima “spaccata”. Sul fatto, ora, indagano i carabinieri.