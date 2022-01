Basket: emergenza Covid superata, Brindisi torna a lavorare in gruppo

I biancoazzurri di coach Frank Vitucci tornano in palestra per il lavoro di gruppo dopo la quarantena e l’esito dei tamponi e delle visite mediche di idoneità. Emergenza sanitaria superata, dunque, anche se molti di loro non sono al top della condizione per lo stop forzato. Mentre si attendono notizie da Brescia, sul versante pugliese ci sono le condizioni per il regolare svolgimento del match con la Leonessa, in programma domenica 16 gennaio alle ore 20 nel Pala A2A (recupero della 14esima giornata di andata). Mercoledì 19 gennaio il recupero della 15esima giornata con la Gevi Napoli (Pala Pentassuglia – ore 20), un derby del sud che potrebbe essere decisivo in chiave qualificazione Final Eight, specie se l’Happy Casa dovesse uscire sconfitta dalla gara di Brescia. Intanto, ieri sera sono stati disputati due recuperi: Cremona-Trieste 75-80, Fortitudo Bologna-Sassari 84-103.